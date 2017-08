O Sushic voltou a Almada para mais sushi com influências portuguesas

Até os clientes de Lisboa pediam para poderem voltar a Almada, conta Hugo Ribeiro, dono da marca Sushic. O telefone de Hugo tocava todos dias a perguntar pela reabertura de um espaço em Almada e desde de meados de Julho que o problema está resolvido: o Sushic voltou a abrir em Almada, a cidade onde tudo começou, desta vez no Museu da Cidade de Almada, com novidades que apontam a mira para peixe local e uma viagem por tudo o que se pode encontrar nos vários restaurantes Sushic.

O restaurante que nasceu no Lisboa Almada Hotel (agora Mercure Lisboa Almada) estava fechado há pouco mais de um ano e mudou-se agora para o museu, depois de ser o vencedor do concurso público para a exploração do espaço. “É um lugar que já queríamos há algum tempo. Era suposto termos aberto dois meses depois do encerramento, mas [o lugar onde seria a reabertura] tornou-se impossível. Nunca esquecemos Almada, mantivemos até os mesmo números de telefone”, conta Hugo Ribeiro à Time Out Lisboa.

Nesta nova vida do restaurante almadense que tem presença no Mercado de Algés, no Palácio Chiado e no Café Mensagem do Hotel Altis Belém, há uma viagem por todos estes espaços e o resultado é uma carta que vai além do Japão. Há dim sums, chamuças, gyosas, caris, e só escapam os baos do Bao (também do grupo), agora no centro comercial das Amoreiras. A carta continua a ser responsabilidade de Pedro Rezende e tem agora um menu de degustação com peixes da Costa da Caparica e outros pratos que cruzam o Japão e influências nacionais, como a tempura de caranguejo de casca mole, que lembra o Alentejo, destaca Hugo Ribeiro.

Com um parque de estacionamento bem próximo, este Sushic quer ser um espaço onde se pode passar tempo, especialmente aos domingos, que em breve terão brunch entre os 20 e os 25 euros, diz Hugo. Promete-se buffet de sushi, uma estação de ovos, batidos detox, saladas e um prato de carne, peixe e sopa que se pode pedir à carta. É para passar por lá uma tarde inteira.

Museu da Cidade, Avenida Henrique Barbeitos, 5A. 21 191 1965. Ter-Sáb 11.00-23.00/ Dom 11.00-17.00