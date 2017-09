O tabu de Tom Hardy

Protagonizada por Tom Hardy, Tabu é uma minissérie de época com uma identidade própria. A partir das 13.00 de sexta-feira, dia em que o actor celebra 40 anos, a AMC vai voltar a passar todos os episódios. De seguida.

Taboo é a série de Tom Hardy. Não é a primeira vez que o actor britânico faz televisão, nem nada que se pareça – estreou-se na série Irmãos de Armas, em 2001, e já fez mais meia dúzia delas. Não é sequer a primeira vez que entra numa série de Steven Knight. Mas, repetimos, Taboo é a série de Tom Hardy. O ecrã pertence-lhe. Além de ser um dos criadores, juntamente com o seu pai, Edward “Chips” Hardy, e o referido Steven Knight, o actor londrino destaca-se em todas as cenas em que entra.

Hardy interpreta James Delaney, que toda a gente pensava que tinha morrido em África, mas retorna subitamente a Londres em 1814 para o funeral do pai e descobre que herdou uma parcela de terra na América do Norte. Nootka Sound é descrito como um monte de pedras, mas adquiriu uma importância geoestratégica na sequência da independência dos Estados Unidos, e é desejada pela coroa britânica, pelos governo norte-americano e pela Companhia das Índias Orientais.

A disputa em torno de Nootka Sound é o motor desta minissérie de oito episódios, pois Delaney não aceita vendê-la e isso traz-lhe problemas com inimigos poderosos. Mas há mais coisas a acontecer ao mesmo tempo, desde a sua relação incestuosa com a irmã, a um conflito com o cunhado a uma relação complicada com a madrasta. E uma série de mistérios e questões relacionadas com o passado de James em África e a morte do pai, que terá sido envenenado.