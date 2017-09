Ofertas 'Dois por Um' com a Time Out desta semana – 20 a 26 de Setembro

Quem não gosta de um "leve dois, pague um"? Todas as semanas, a Time Out Lisboa tem cinco ofertas do melhor da cidade a preço de saldo.

1. Refeição – Os Tibetanos

50% de desconto numa refeição para duas pessoas, excluindo bebidas. Oferta válida de 20 a 26 de Setembro de 2017, mediante reserva e apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: Arlindo Camacho

Por cima mora o Yoguini Gompa, com aulas de meditação mindfulness e yoga. Em baixo um dos restaurantes vegetarianos mais antigos da cidade, abençoado com um pátio interior de fazer inveja a muitas esplanadas da cidade (tente reservar mesa aí). Protegida, confortável e bonita, é o sítio ideal para vegetar ou não fosse a carta totalmente vegetariana, com influências internacionais. Entre as especialidades da casa encontra bife de seitan com molho de cogumelos e natas (um clássico), o bife de tofu no forno com pesto e queijo de cabra (na imagem, 10,90€) ou momos (pastéis tibetanos). Quanto às sobremesas, primam pela originalidade. Já provou um gelado de pétalas de rosa com iogurte ou uma tarte de papaia e requeijão?

Rua do Salitre, 117. 21 314 2038/ 93 284 6610. Seg-Sex 12.15-14.45/19.30- 22.30, Sáb 13.00-15.00/20.00-23.00, Dom 13.00-15.00/19.30-22.30.

2. CORTE DE CABELO – Barbearia Oliveira

Na compra de um corte de cabelo (12€) na loja de Marvila, oferta de outro de valor igual. Oferta válida de 20 a 26 de Setembro de 2017, mediante marcação e apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: Manuel Manso

Nasceu em Alfama, num pequeno espaço da Rua dos Remédios, mas não demorou muito a abrir sucursais. Há muito que o negócio de Bruno Oliveira ganhou o estatuto de cadeia e a última movimentação foi só uma questão de dar brilho e visibilidade à casa. Em Janeiro, a Barbearia Oliveira abriu uma nova loja, desta vez em Marvila e com mais lugares sentados. E não foi sozinha: tal como no Braço de Prata, faz-se acompanhar do estúdio de tatuagens Damage InKorporation. O cunho retro da decoração continua presente e aqui tudo se corta à moda antiga, da barba ao cabelo. Já o vale desta semana é para ser descontado na loja de Marvila e para dividir com um amigo. A não ser que o seu cabelo cresça à velocidade da luz.

Rua do Açúcar, 38. 96 657 9835. Seg-Sáb 10.00-19.00.

3. ARTIGO – Rust and May

Na compra de um artigo, oferta de outro de valor igual ou inferior. Oferta válida de 20 a 26 de Setembro de 2017, mediante encomenda e envio do vale digitalizado que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: ©Direitos Reservados

A loja mora no Porto, mas não ponha já o beicinho. A marca criada pela designer de moda Joana Dias tem uma loja online onde vai encontrar as duas linhas de serviço: Rust para a decoração e May para o pronto-a- vestir, totalmente fabricado em Portugal, do qual é exemplo esta t-shirt lollipop (25€, na fotografia). No site vai encontrar um mundo de peças de roupa (algumas com frases como “can’t touch this” ou “give me a break”), destinadas a mulheres carismáticas, charmosas e inteligentes, entre sweatshirts, hoodies, calças, saias ou vestidos. Este 2por1 dá direito a qualquer artigo disponível na loja online, o que significa que também pode vestir a casa com mobiliário feito em bambu ou candeeiros feitos à mão.

Loja online: www.rustandmay.com. Envio do vale: rustandmay@gmail.com

4. CERVEJA – Malt

Na compra de qualquer cerveja (2€-5,50€), oferta de outra de valor igual ou inferior. Oferta válida de 20 a 26 de Setembro de 2017, mediante apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: ©Direitos Reservados

Abriu em Dezembro de 2016 e tem várias desculpas para ser visitado: 65, pelo menos, o número de cervejas que ali vai encontrar. Já se sabe que as cervejas artesanais estão na moda, o Cais do Sodré também, e este bar é um dos melhores exemplos da cara lavada do antigo Red Light District alfacinha. Tem uma boa selecção de cervejas artesanais como as nacionais Mean Sardine Oitava Colina, Aroeira ou a Dois Corvos, numa carta que também se estende pelas espirituosas, licores e cocktails. Mas esta semana vai querer explorar as bebidas maltadas e quem sabe descontar o vale para acompanhar a sétima jornada do compeonato de futebol nostrês ecrãs verticais de serviço.



Rua Nova do Carvalho, 9/15 (Cais do Sodré). Qua-Qui 20.00-02.00, Sex-Sáb 20.00-03.00

5. ACTIVIDADE – Prema Yoga

Na compra de uma actividade seleccionada (9€-110€), oferta de outra de valor igual ou inferior. Oferta válida de 20 a 26 de Setembro de 2017, mediante marcação e apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: © Direitos Reservados

Se yoga significa a união do corpo e da mente, a palavra prema tem origem sânscrita e significa amor. Ou seja se anda a precisar de serenidade e de encontrar o equilíbrio perfeito entre as células cinzentas, músculos e articulações, chegou ao sítio certo. No espaço Prema Yoga é desenvolvido um conjunto de actividades em prol da paz interior, onde além do yoga também encontra medicina tradicional chinesa ou dança oriental. Mas vamos ao 2por1. O vale dá direito à oferta de uma destas actividades (e não são poucas), na compra de outra: aula de yoga pós-parto, para as recém-mamãs (11€), mas onde os bebés são bemvindos; aula de yoga para crianças (9€), dos 6 aos 11 anos; sessão de massagem para bebés (25€); sessão de yoga família (10€), para um adulto e uma criança, dos 6 aos 11 anos; e curso de massagem shantala para bebés (110€).

Rua de Belém, 22A, Oeiras. 91 776 8208/ 91 919 5035