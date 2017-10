Ofertas 'Dois por Um' com a Time Out desta semana – Edição 523 – 4 a 10 de Outubro

Quem não gosta de um "leve dois, pague um"? Todas as semanas, a Time Out Lisboa tem ofertas do melhor da cidade a preço de saldo.

1. Refeição – B’ Perfect Burguers

50% de desconto numa refeição para duas pessoas, excluindo bebidas. Oferta válida de 4 a 10 de Outubro de 2017, mediante reserva e apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: Arlindo Camacho

Tem de ser perfeito. Seja skinny, stronger ou smart. Os hambúrgueres desta casa convidam a ser o que se quiser. Ou o que mandar a fome no dia da visita. Esta hamburgueria recheada de receitas secretas apresenta-lhe combinações cheias de personalidade, que em comum têm o pão que não se desfaz na boca, não empapa e não acaba antes do recheio e as estaladiças batatas às rodelas temperadas com ervas aromáticas, que podem (e devem) ser mergulhadas em maionese de alho e coentros ou mostarda antiga. Entre as estrelas da casa estão o b’skinny, com mozarela fresca, agridoce de manjericão e hortelã, rúcula e tomate (6,50€); o b’stronger, com cogumelos frescos, cebola caramelizada, queijo gouda, alface e tomate (6,50€); ou o mais recente b’Italian, com tomate grelhado, mozarela fresca, orégãos,bacon e rúcula (7€).



Rua Brás Pacheco, 2C; Rua Mário Cesariny 5D/E. 21 848 0287. Ter-Dom 11.00-23.00

2. Artigo – Citadin Shoes

Na compra de um artigo da coleção Verão 2017 ( 77€- 100€), oferta de outro de valor igual ou inferior. Oferta válida de 4 a 10 de Outubro de 2017, mediante encomenda e envio do vale digitalizado que consta na edição impressa da revista desta semana. Limitado ao stock existente.

Fotografia: ©Direitos Reservados

Chegou o Outuno, mas as previsões, para este mês ainda cheiram a Primavera/ Verão. Como ainda não faz sentido calçar as botas de Inverno, aproveite esta semana para explorar as coloridas camurças, peles e lonas da colecção mais frescadesta marca portuguesa dedicada em exclusivo ao calçado masculino. Cada par desta colecção foi baptizado com um nome de uma cidade, do azul de Lisboa ao castanho claro de Casablanca. Todos têm origem numa fábrica do Norte do país que trabalha com marcas de luxo e são cuidadosamente acabados à mão. Mas aqui os preços não assustam ninguém, principalmente esta semana, em que pode escolher os seus dois pares preferidos e pagar apenas um.



Loja online: citadinshoes.com ; 96 707 3176. Envio do vale: citadinshoes@gmail.com

3. Entrada – Vertigo Climbing Center

Na compra de uma entrada avulsa para escalada (6€- 8€), oferta de outra de valor igual ou inferior. Oferta válida de 4 a 10 de Outubro de 2017, mediante reserva e apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: © Diana Quintela

No maior rocódromo da cidade, com 300 m² de área de escalada, há espaço para todos. É o sítio ideal para os trepadores natos que adoram desafiar as leis da natureza gastarem as energias – e aqui podem fazê-lo com toda a segurança, num espaço onde toda a família é convidada a participar. Os miúdos (e os paizinhos) que não têm a barreira da vertigem

chamam-lhe um figo. E fique a saber que, para além do divertimento, a escalada é conhecida por aumentar a concentração, a disciplina e a auto-estima. É ainda o desporto preferido do Homem-Aranha. Afinal, quem nunca quis ser um super-herói?

Avenida Infante D. Henrique, Ed Beira Rio,Fracção S (Poço do Bispo). 96 789 0179.Seg-Sex 14.00-00.00, Sáb10.00- 00.00, Dom 10.00-18.00

4. Tour – Lisboa Antiga

Na compra de um passeio Fado Vadio (49€), oferta de outro igual. Oferta válida de 4 a 10 de Outubro de 2017, mediante reserva e apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: ©Direitos Reservados

É uma empresa portuguesa, com certeza, dedicada à cultura e tradições nacionais. Mas o que mais gostam de partilhar é a paixão pelo fado, Património Imaterial da Humanidade, envolvendo os clientes no mundo da noite fadista da Lisboa de outros tempos. Umadas actividades da casa, e a oferta deste 2 por 1, é o Fado Vadio. Inclui um passeio a pé de 45 minutos com um guia especializado pelo Largodo Chiado, Livraria Bertrand (a mais antiga do mundo), Largo Camões, Bairro da Bica e o seu icónicoascensor, Bairro Alto e Miradouro São Pedro de Alcântara. Mas não acaba aqui. Silêncio que o passo seguinteé um espectáculo numa cas a típica de fados, acompanhado por um não menos típico jantar de petiscos (com direito a bebidas, chouriço assado, queijo, pastéis de bacalhau, pão ecaldo verde). A compra deste passeio dá ainda direito a um voucher para visitar o Museu do Fado.

Ponto de encontro: A Brasileira (Chiado). Seg-Dom 19.00- 22.30. Marcações: www.lisboaantiga.pt

5. Salsicha – Wurst Salsicharia Austríaca

Na compra de uma salsicha no pão ou no prato (3,5€-7,9€), oferta de outra de valor igual ou inferior. Oferta válida de 4 a 10 de Outubro de 2017, mediante apresentação do vale que consta na edição impressa da revista desta semana.

Fotografia: ©Richard Islands

O Mercado de São o ano passado com esta espécie de Würstlstandl, o nome dos quiosques na Áustria onde se comem as mundialmente famosas salsichas (wurst quer dizer – adivinhe só – salsicha). Fundado pelos austríacos Maria e Martin, serve salsichas biológicas, cuja matéria-prima vem toda da Herdade do Freixo do Meio, uma quinta biológica em Montemor-o-Novo. Mas atenção que são feitas como manda a tradição: as receitas são austríacas e vão da clássica e estaladiça Frankfurter, à suave e branquinha Bratwürstel. Há muitas opções para comer no pão ou no prato e ainda uma salsicha de soja.

Mercado de São Bento – Rua Nova da Piedade. 91 890 5325. Qua-Sex 12.00- 15.30, 18.00-22.00; Sáb 12.00-22.00; Dom 12.00-21.00