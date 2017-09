OUT.FEST com cartaz fechado

O OUT.FEST volta a levar alguma da melhor música exploratória ao Barreiro, entre 4 e 7 de Outubro.

É um festival único, com um cartaz generoso e de vistas largas. De olhos postos no futuro, mas sem ignorar o que veio antes. Veja-se o programa deste ano, com Charlemagne Palestine, explorador minimalista nascido em 1947, e Sei Miguel Quartet – além de Caterina Barberi – no Museu Industrial Baía Tejo a 5 de Outubro. Com The Pere Ubu Moon Unit, ramificação dos históricos Pere Ubu, em destaque a 6 de Outubro, no Auditório Municipal Augusto Cabrita. E com This Is Not This Heat, encarnação actual dos seminais This Heat, a 7 de Outubro, na ADAO, no topo do cartaz.

Da mais recente leva de nomes, a última, adicionada hoje, destacam-se os Black Dice, nome crucial do rock exploratório feito em Brooklyn no início do século. E o trio de Alex Zhang Hungtai, com os portugueses David Maranha e Gabriel Ferrandini. Tudo no dia 7. Além deles, na ADAO, tocam ainda Bookworms, Simon Crab, Nocturnal Emissions e os portugueses Putas Bêbadas, Jejuno, Colectivo Vandalismo, Gyur, DJ Nigga Fox e DJ Problemas.

E ainda há Jonathan Uliel Saldanha & Coral Tab (Coro dos Trabalhadores da Autarquia do Barreiro) + Coro Be Voice, a 4 de Outubro, na Igreja de Santa Maria.

O passe geral custa 30 euros, enquanto os bilhetes diários vão dos 8 aos 20 euros.