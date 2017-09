Pesca Extrema na Austrália: mergulhar entre tubarões

Os mergulhadores que apanham abalone no outro lado do mundo enfrentam novos e perigosos desafios em Pesca Extrema na Austrália.

A crise também chegou ao sector da pesca nos antípodas, como se pode ver na nova temporada de Pesca Extrema na Austrália, no Discovery. Em Port Lincoln, onde esta série documental está baseada, as quotas de pesca tiveram que ser reduzidas, devido à escassez do abalone, o molusco exótico que até há pouco tempo abundava ali.

Como se isto não bastasse, o Inverno chegou mais cedo, reduzindo as horas de trabalho dos mergulhadores e dificultando as condições de captura, e apareceram ali grandes tubarões brancos e uma família de orcas, representando novos perigos para aqueles.

Esta temporada da série mostrará, entre outros, os esforços de Dom e Dave, que decidiram experimentar um ROV, um veículo subaquático operado remotamente, que poderá reduzir o tempo que passam debaixo de água; ou de Nicole e Daryl, que decidiram optar pelo tudo ou nada e mergulhar em busca de abalone numa zona onde abundam os tubarões brancos.

