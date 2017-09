Rock in Rio 2018: Eu Vou, mas desta vez em Junho

Está por cá desde 2004, sempre de dois em dois anos. A partir de 2018 passa a realizar-se em Junho. De 23 a 30, no Parque da Bela Vista. Esta e outras novidades do Rock in Rio.

Eu vou. Nós vamos. Vamos todos. O eterno slogan do Rock in Rio mantém, mas passa dos últimos dias de Maio para os últimos dias de Junho.

As datas sugerem que a festança brasileira reforce a ideia de festival de Verão, coisa que nem sempre tem acontecido devido a uma ou outra partida que o quinto mês do ano gosta de pregar. Mas há mais novidades: o Palco Mundo terá nova cenografia; a Rock Street será dedicada à música africana; e vão existir três novos espaços dedicados aos conceitos de digital, gaming e cultura pop.

O Digital Stage vai receber inúmeros formatos de sucesso no online. Entretenimento que vai poder ser visto ao vivo, ainda que num ecrã. Estamos a falar de dança, música, cinema e várias performances ligadas a este universo.

O novo quarteirão Pop District traz uma espécie de Comic Con para a Bela Vista, com ícones da cultura popular que vão dar outra cor ao festival.

23, 24, 29 e 30 de Junho, são os quatro dias de festival, que, como sempre, se esperam relativamente organizados por estilo musical. As atracções e filas para brindes lá estarão, como têm que estar na tradição do Rock in Rio.

Lembramos que em 2016 passaram pelo Parque da Bela Vista nomes como Bruce Springsteen, Hollywood Vampires ou Queen + Adam Lambert. A primeira fase de venda dos bilhetes deve estar para breve.