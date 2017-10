Segure-se: vem aí um Velocidade Furiosa ao vivo

A adrenalina dos filmes, agora a vivo e a cores, num pavilhão perto de si. Acelere rumo a Março de 2018.

O tempo passa rápido, tão rápido como estes bólides, razão para despachar já a parte dos bilhetes e garantir o seu acesso ao Meo Arena. Nos dias 16 (21.00) e 17 (16.00 e 21.00) de Março do próximo ano, o espaço habitualmente reservado a concertos abre as suas portas ao evento Fast and Furious Live, ou Velocidade Furiosa ao vivo e a cores, na esteira da saga que já vai na sua oitava encarnação no grande ecrã.

A digressão do espectáculo, uma recriação do ambiente dos filmes que passará por 23 cidades e 14 países, arranca em Janeiro na O2 Arena, em Londres. Que esperar da paragem em Lisboa? Uma bela dose de adrenalina. A tecnologia digital associa-se a um sem fim de acrobacias e vários carros originais e outras réplicas do franchisado, do lendário Dodge Charger ao flip car de Velocidade Furiosa 6.

Foram milhares os pilotos e duplos a disputarem um lugar nesta produção mas apenas uma elite teve direito a ingressar nos treinos rigorosos com duração de quatro meses. A estes juntam-se alguns dos melhores atletas de parkour do mundo.

Os bilhetes já estão à venda aqui. Começam nos 25€ (balcão 2) e ascendem aos 70€ (balcão 0, primeira fila, lugares marcados). Por 45€ pode ainda conseguir um upgrade: pisar o palco e ver de perto oito veículos utilizados no espectáculo.