Sono a meio da tarde? Esta startup vai oferecer sestas grátis na Baixa

Durma como um anjinho, ou como um koala. A Koala Rest desenvolveu um modelo único de colchão, com medidas personalizáveis, e quer que o estimado leitor o experimente numa sesta grátis.

É uma marca 100% portuguesa, criada por João Ramos Ramos e Bruno Madeira, com um trajecto no retalho e no marketing digital. A startup Koala Rest nasceu em Março de 2017 e lança agora uma campanha em plena Baixa de Lisboa. Afinal, alguém compra um colchão sem experimentá-lo primeiro? Só se andar a dormir.

Tem um modelo único, com medidas personalizáveis, e vai poder ser testado entre os dias 2 e 31 de Outubro, no novo showroom da marca, no número 86 da Rua da Prata. E para marcar uma sesta, não tem nada que saber. Basta visitar o site do projecto e agendar hora.

Se depois da soneca ficar convencido, continue a explorar o endereço. O negócio é todo processado online e ao fim de três a cinco dias pode preparar-se para receber em casa o seu novo colchão. Aliás, a marca permite ainda que se estique no período de avaliação. Não é bem uma possibilidade de hibernação, mas quase. Se quiser fazer o teste ao colchão em casa, oferecem-lhe um mês de dormidas.

O showroom, temporário, vai estar aberto entre as 10.00 e as 21.00