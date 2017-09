Sun Tan: novo restaurante de noodle soups em São Bento

Há um célebre episódio da quinta temporada de Friends em que Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) vai a um casting para um anúncio de sopas. É-lhe pedido, só e apenas, que dê uma colherada na sopa, esboce um ar de satisfação e diga “mmm, soup”. Porém, a única deixa a sair é “mmm, noodle soup”. Uma, duas, três vezes. Até levar um grito da criança com quem contracena. Serve a introdução para dizer que o mesmo lhe pode acontecer depois provar as novas sopas de noodles do Sun Tan, microrestaurante que acaba de abrir na Rua de São Bento. Não só enquanto as come, como nas horas (dias?) seguintes.

O Sun Tan, já com um pé no Poço dos Negros, é, como dizíamos, um pequeno restaurante de 15m2. Tem seis lugares (em caso de necessidade extrema podem passar a oito) e um só balcão atrás do qual Francisca van Zeller, uma das criadoras da ideia, prepara todas as sopas asiáticas. Sem menu fixo, por enquanto, e apenas com duas opções por dia, uma de carne e uma vegetariana. “Não é um sítio de ramen, nem de pho. A ideia é tocar em diferentes pratos de sopas da Ásia”, conta Gustavo Blanco, o outro sócio.

Fotografia: Arlindo Camacho

Nenhum dos dois nasceu com sangue oriental, mas em comum têm a paixão pela Ásia. “A Francisca sempre cozinhou muito e trabalhou em vários restaurantes de Berlim [onde viveu]. Eu sempre fui um apaixonado pela Ásia e juntos já fomos ao norte da Tailândia. Ela fazia várias experiências em casa e às tantas começámos a perceber que fazia bem e que havia espaço para isto.” Havia sim, sobretudo fora das zonas mais étnicas da cidade, cujos restaurantes Francisca e Gustavo exploraram de fio a pavio. A mesma zona onde, claro, se abastecem para alguns ingredientes e especiarias.

Depois da ideia, veio a procura do espaço - “não queríamos nada muito ambicioso”, diz Gustavo. Chegaram a este antigo snack-bar, remodelaram-no de cima a baixo num projecto da arquitecta Mariana Peralta em colaboração com o ateliê DC.AD, e abriram as portas na semana passada.

No dia em que lá fomos serviam um pho de borrego feito com carne da perna, caldo dos ossos, especiarias (estrela de anis, por exemplo), menta, coentros, cebolinho e manjericão; e um pho vegetariano com legumes frescos e ovo. Mas também pode apanhar um ramen de porco, num caldo de miso, ou um ramen vegetariano, num caldo de miso e amendoim, com batata doce e ovo marinado. Todos entre os 7 e os 8€.

Os caldos são feitos de raiz (e mais do que uma vez ao dia) na nanocozinha do restaurante, as massas podem ser os noodles convencionais, os de arroz ou umas massas especiais que vêm de Los Angeles, onde também estiveram a experimentar restaurantes do género recentemente, e são servidas em lindíssimas taças coloridas feitas por Margarida Mendes (não há duas iguais).

Fotografia: Arlindo Camacho

Para abrir o apetite há koftas ou corações de galinha - que também podem variar - e para temperar os caldos há, espalhado pelo balcão, um frasco de molho sriracha e outro de soja, caixas com amendoim picado, sementes de sésamo, chillies e outros temperos. Para beber, vinhos e cervejas portuguesas.

Se não encontrar lugar ao balcão, leve para casa com o serviço take-away Sun Tan. Aí já poderá usar a deixa de Joey Tribbiani, em voz alta, as vezes que quiser.

Rua de São Bento, 66A. 91 110 2127. Seg-Qua 11.00-18.00, Qui e Sex 11.00-18.00 (por enquanto)