Super Nintendo Classic Mini: nostalgia na palma da mão

A Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System já está à venda. É a sucessora da Nintendo Classic Mini: NES, a pequena consola idêntica à velhinha NES e recheada com 30 jogos de antanho, que foi um dos maiores sucessos do Natal passado e apanhou a própria Nintendo de surpresa.

Esta mini Super Nintendo é mais um artefacto nostálgico. Ainda assim, a qualidade dos videojogos incluídos é inegável e tem uma óptima relação qualidade/preço: custa 89,99€ e inclui 20 clássicos da Super Nintendo e, por arrasto, da década de 90. Além de Starfox 2, a sequela nunca antes lançada de um desses clássicos, Starfox.

Entre estes 20 jogos, contam-se alguns dos maiores clássicos produzidos pela Nintendo nos 90s, como Donkey Kong Country, F-Zero, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Super Mario Kart, Super Metroid, Super Punch-Out! ou The Legend of Zelda: A Link To The Past. Além de outros jogos que marcaram a Super Nintendo como Contra III, Mega Man X, Street Fighter II Turbo, Super Castlevania IV, Super Ghouls’n Ghosts e RPG japoneses marcantes como Earthbound, Final Fantasy III, Secret of Mana e Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.

Completar todos estes jogos é coisa para demorar centenas de horas e estão aqui quase todos os essenciais da Super Nintendo, mas há umas quantas falhas. Não se percebe por que é que não foi incluído Chrono Trigger, um dos melhores RPG japoneses de sempre, ilustrado por um Akira Toriyama em pico de forma. Além disso, sente-se a falta de Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest e Final Fantasy II, apesar de terem sido incluídos outros capítulos destas séries clássicas.

Mas chega de lamúrias. Há vários modos gráficos, incluindo um que emula as velhas televisões CRT, bem como a possibilidade de gravar o progresso nos jogos em qualquer momento. Além da consola, o pacote inclui dois comandos, um cabo HDMI e um cabo USB, mas não o respectivo adaptador.

