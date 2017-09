The Handmaid's Tale e SNL destacam-se nos Emmys

The Handmaid's Tale, com oito galardões, e Saturday Night Live, a série mais premiada, com nove, destacaram-se nuns prémios Emmy politizados.

Foi desta que um serviço de streaming conquistou a melhor série dramática. The Handmaid's Tale, adaptação de um romance de Margaret Atwood sobre a opressão das mulheres numa sociedade distópica, levou a melhor sobre Better Call Saul, This Is Us, House of Cards, The Crown, Stranger Things e Westworld. Estas duas últimas surpreenderam por não arrecadarem nenhum galardão.

Não foi o único grande prémio para The Handmaid's Tale, que recebeu também o Emmy para a melhor realização de uma série dramática e melhor argumento na mesma categoria. Além disso, a protagonista Elizabeth Moss, que muitos descobriram em Mad Men, foi escolhida a melhor actriz numa série dramática, e Ann Dowd foi eleita a melhor actriz secundária nessa categoria.

Mas a grande vencedora da noite foi mesmo a série Saturday Night Live, com nove prémios, incluindo melhor programa de sketches e variedades e melhor realização de uma série de variedades. A interpretação de Donald Trump, por Alec Baldwin, valeu-lhe o Emmy para melhor actor secundário numa série de comédia, enquanto Kate McKinnon foi eleita a melhor actriz secundária na mesma categoria.

A componente política dos prémios não se esgotou aqui. Veep foi considerada a melhor série de comédia e a protagonista Julia Louis-Dreyfus foi eleita a melhor actriz cómica. Por outro lado, Donald Glover, que recebeu o Emmy de melhor realização de uma série de comédia e melhor actor cómico, por Atlanta, fez um discurso politizado, em que evocou a desigualdade racial.

A minissérie Big Little Lies também teve uma boa noite. Foi escolhida como a melhor minissérie e a mais bem realizada. Além disso, Nicole Kidman foi eleita melhor actriz numa minissérie ou filme, enquanto Alexander Skarsgård ganhou o prémio de melhor actor secundário e Laura Dern o de melhor actriz secundária, na mesma categoria.

Nas principais categorias destacaram-se ainda séries como Last Week Tonight with John Oliver, que venceu na categoria de melhor programa de variedades, e recebeu também um prémio pela sua escrita. O episódio San Junipero, de Black Mirror, foi considerado o melhor filme televisivo, e conquistou também o Emmy para o melhor argumento de uma minissérie, filme ou especial dramático. E Master of None, levou para casa o prémio para o melhor argumento de uma série cómica.

Além disso, Sterling K. Brown ganhou o prémio de melhor actor numa série dramática, pela sua interpretação em This Is Us, enquanto Riz Ahmed, de The Night Of, foi eleito o melhor actor numa minissérie. John Lithgow foi considerado o melhor actor secundário numa série dramática, pela sua representação de Winston Churchill em The Crown.

Veja a lista de prémios completa aqui.