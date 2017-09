The White Princess: um só trono cobiçado por muitas mulheres

O poder das mulheres nos bastidores da História de Inglaterra. Assim poderia definir-se sucintamente a série histórica The White Princess, que chega este domingo à TVSéries e se passa na Inglaterra do século XV, após a Guerra das Rosas.

Trata-se da continuação de The White Queen, de 2013, que adapta três romances históricos da escritora inglesa Phillipa Gregory, especializada em obras de ficção histórica, e que formam a série The Cousins’ War: The White Queen, The Red Queen e The Kingmaker’s Daughter.

A Guerra das Rosas pôs frente a frente, entre 1455 e 1485, e ao longo de três reinados, os partidários da Casa de York, cujo emblema era uma rosa branca, e da Casa de Lancaster, representada por uma rosa vermelha.

Este conflito pelo trono de Inglaterra é o pano de fundo para The White Queen, centrada em três mulheres que agiram para que elas, e os seus partidários, mantivessem ou atingissem o poder: Elizabeth Woodville, mulher do rei Eduardo IV; Margaret Beaufort, mãe do rei Henrique VII e avó de Henrique VIII; e Anne Neville, que se tornou Rainha de Inglaterra depois da morte do marido, o rei Ricardo III, na batalha de Bosworth, em 1485.

The White Princess adapta o romance homónimo de Philippa Gregory, tem oito episódios e começa onde The White Queen acabou. Com o fim da Guerra das Rosas e o casamento do rei Henrique VII com Isabel de York, a “Princesa Branca” do título, assim chamada por pertencer à casa nobre da rosa branca.

Apesar do fim do conflito e da associação das casas de Lancaster e de York pelo casamento real, a inimizade e a desconfiança entre ambas mantém-se. E as mães do rei e da rainha continuam a conspirar na sombra, ameaçando o matrimónio, a coroa e a estabilidade e unidade do reino.

Jodie Cormer, Rebecca Benson, Jacob-Collins Levy, Kenneth Cranham, Joanne Whalley, Essie Davis, Rossy de Palma, Suki Waterhouse e Caroline Goodal são os principais intérpretes de The White Princess.