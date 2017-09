Tudo o que tem de saber para acompanhar os Emmys

É a grande noite da televisão. A noite em que se celebra o que de melhor se fez no último ano. Os nomeados para os Emmys já foram anunciados em Julho, com Westworld e o programa Saturday Night Live a encabeçar a lista. A entrega das estatuetas acontece na madrugada deste domingo para segunda-feira em Los Angeles, altura para recordar as produções que estão na corrida.

A gala vai ser transmitida em Portugal pela SIC Caras e arranca às 00.00.

Depois de ter conquistado a edição do ano passado, salta à vista a ausência de A Guerra dos Tronos, que por se ter estreado mais tarde não entrou nas contas dos prémios. A HBO manteve-se, no entanto, como o canal mais nomeado, à semelhança do que acontecido nos últimos anos.

As atenções da cerimónia deste ano, apresentada por Stephen Colbert, viram-se assim para Westworld, a série que nos dá um Velho Oeste futurista com Anthony Hopkins e que somou 22 nomeações. Destaque aqui também o Saturday Night Live, que somou o mesmo número de nomeações. A série, que não é transmitida em Portugal, deu especialmente que falar no último ano com as muitas imitações de Donald Trumo por Alec Baldwin.

Logo a seguir, estão Stranger Things e Feud: Bette and Joan com18 nomeações. Veep, série repetente nos prémios, somou 17 indicações e Big Little Lies e Fargo tiveram 16 cada.

Estes são os nomeados nas categorias mais importantes:

Melhor Série Dramática

Better Call Saul (AMC/Netflix)

Westworld (HBO/TVSéries)

House of Cards (Netflix/TVSéries)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu, não passa em Portugal)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC/FoxLife)

Melhor Série de Comédia

Atlanta (FX/TVSéries)

black-ish (ABC, não passa em Portugal)

Master of None (Netflix)

Silicon Valley (HBO/TVSéries)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO/TVSéries)

Uma Família Muito Moderna (ABC/Fox Comedy)

Melhor Série Limitada ou Telefilme

Big Little Lies (HBO/TVSéries)

Fargo (FX/TVSéries)

Feud: Bette and Joan (FX/TVSéries)





Genius (National Geographic)

The Night Of (HBO/TVSéries)

Melhor Actor numa Série Dramática

Sterling K. Brown, This Is Us

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans (FX/FoxCrime)

Liev Schreiber, Ray Donovan (Showtime/TVSéries)

Milo Ventimiglia, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Kevin Spacey, House of Cards

Melhor Actriz numa Série Dramática

Viola Davis, Como Defender um Assassino (AXN)

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Robin Wright, House of Cards

Evan Rachel Wood, Westworld

Melhor Actor Secundário Numa Série Dramática

Jonathan Banks, Better Call Saul

John Lithgow, The Crown

Ron Cephas Jones, This Is Us

Jeffrey Wright, Westworld

Mandy Patinkin, Segurança Nacional (Showtime/Fox)

Michael Kelly, House of Cards

David Harbour, Stranger Things

Melhor Actriz Secundária Numa Série Dramática

Uzo Aduba, Orange Is the New Black (Netflix)

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Chrissy Metz, This Is Us

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Thandie Newton, Westworld

Melhor Actor Numa Série de Comédia

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Donald Glover, Atlanta

William H. Macy, Shameless (Showtime/SIC Radical)

Jeffrey Tambor, Transparent (Amazon/TVSéries)

Zach Galifianakis, Baskets (FX)

Melhor Actriz Numa Série de Comédia

Pamela Adlon, Better Things (FX)

Allison Janney, Mom (CBS/Fox Comedy)

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie (Netflix)

Jane Fonda, Grace and Frankie

Melhor Actor Secundário de Comédia

Louie Anderson, Baskets

Alec Baldwin, Saturday Night Live (NBC)

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Ty Burrell, Uma Família Muito Moderna

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep

Melhor Actriz Secundária de Comédia

Anna Chlumsky, Veep

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Vanessa Beyer, Saturday Night Live

Leslie Jones, Saturday Night Live

Judith Light, Transparent

Kathryn Hahn, Transparent

Melhor Actriz em Série Limitada ou Telefilme

Carrie Coon, Fargo

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Felicity Huffman, American Crime

Melhor Actor em Série Limitada ou Telefilme

Riz Ahmed, The Night Of

John Turturro, The Night Of

Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

Consulte a lista completa dos nomeados aqui.