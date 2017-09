Uma mesada de cultura em Cascais

O Festival Internacional de Cultura vai invadir Cascais durante todo o mês de Setembro. Não se apoquente com a programação, que aqui dizemos-lhe quais são os destaques a que tem de estar atento.

Setembro vai ser regado com música, cinema ao ar livre, debates, exposições e teatro, que vão encher as ruas e edifícios emblemáticos da vila de Cascais durante o mês inteiro. O Festival Internacional de Cultura (FIC), uma iniciativa da Câmara Municipal e da Leya, arranca já esta sexta e estende-se até dia 30.

“Do portfolio de eventos que Cascais tinha faltava qualquer coisa de mais substancial, que deixasse com maior perenidade uma marca no terreno”, defende Miguel Pinto Luz, vice-presidente da autarquia. “A edição deste ano tem uma visão holística da cultura. É um mês inteiro de cultura para satisfazer as necessidades das nossas pessoas”. Ora atente no que não pode perder.

Encontros e debates

Este ciclo que decorre no Auditório Maria de Jesus Barroso, na Casa das Histórias Paula Rego, é a jóia da coroa do FIC. Os poemas de Camões servem de mote para as conversas, sendo que a primeira é já no sábado (dia 2), às 19.00, com a escritora e activista indiana Arundhati Roy, vencedora do prémio literário Man Booker em 1997. Roy é finalista do Booker deste ano juntamente com Paul Auster – cujos livros estão traduzidos em mais de 40 línguas – que marca presença no FIC dia 10, numa conversa às 21.30.

Dia 15, Lídia Jorge, autora de obras como O Dia dos Prodígios, senta-se com Rosa Montero. O dia 16 vai juntar Gonçalo M. Tavares e Alexandra Lucas Coelho às 21.30. Num salto até ao dia 24 há uma homenagem a Manuel Alegre, com um debate com o poeta e um recital de poesia. A fechar o cartaz do FIC, dia 30, António Lobo Antunes ocupa o auditório num frente a frente com Eduardo Lourenço.

Música

E como não há festival que não tenha música, o FIC preparou uma série de concertos para dançar e cantar na vila. Jorge Palma actua no domingo (dia 3) às 21.30 na Cidadela, com Vicente Palma no piano e Gabriel Gomes no acordeão. No dia 8, o vencedor da Eurovisão, Salvador Sobral, poderá (ou não) cantar pelos dois no Lounge do Casino Estoril às 23.00.

Numa onda mais clássica, a Orquestra Sinfónica de Cascais sobre ao palco do Auditório Senhora da Boa Nova no dia 24, às 21.00. Nos dias 9 e 10, a música soul e electrónica sai à rua para o Out Fest, num festim montado no Parque Marechal Carmona.

Teatro

Os palcos aqui são outros. De 15 de Setembro a 4 de Outubro, o Teatro Municipal Mirita Casimiro, no Monte Estoril, recebe a 2ª edição de Mostra_T, sempre a partir das 21.30. Na Casa Sommer, o Auto d’El Rei Seleuco é uma peça com encenação de Carlos Avilez pelo Teatro Experimental de Cascais, que vai estar em cena nos dias 28 e 29 de Setembro.

Cinema

Não há limite para o número de ciclos de cinema ao ar livre planeados para este Verão. Elementos Secretos, Lion – A Longa Estrada Para Casa, La La Land: Melodia De Amor e Trolls são os filmes escolhidos para este ciclo com exibição a 6, 7, 8 e 9 de Setembro, respectivamente. As sessões começam todas às 22.00 no Fosso da Cidadela. Quer melhor que isto?

Exposições

Há uma longa lista de exposições que pode ver e instagramar durante o mês inteiro. A partir de 15 de Setembro, na Casa de Santa Maria, pode visitar uma exposição de Rui Paiva sobre livros de artista. Na Casa das Histórias Paula Rego está a sua exposição “Histórias e Segredos”, que mostra facetas da vida da artista intimamente interligadas com a sua obra. No Centro Cultural de Cascais, a partir de 8 de Setembro, há uma exposição do fotógrafo Herb Ritts, que fez carreira a imortalizar estrelas como Madonna ou David Bowie.

Na rua

Caso não se queira meter dentro de quatro paredes, o FIC também foi programado a pensar nisso. No Jardim da Parada, de 8 a 17 de Setembro, estendem-se as bancas e ergue-se a uma feira do livro, com lançamentos, sessões de autógrafos e leituras para crianças. Sim, os miúdos não estão esquecidos, vão ter um espaço só para eles no jardim do Museu do Mar.

No que toca à arte urbana, prepare-se para mais uma edição do Muraliza, que começa a dar cor à vila no dia 25, por isso, até dia 1 de Outubro pode acompanhar a evolução dos murais. As arruadas tomam conta das noites no paredão com passagem pelo Tamariz, onde a música e as artes circenses são as rainhas. Se lhe der a fomeca depois da ginástica que fará entre debates e concertos, cinema e exposições, vai haver carrinhas de street food com iguarias tradicionais.