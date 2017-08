Vodafone Mexefest: mais novidades no cartaz

O Vodafone Mexefest só chega em Novembro, mas esta é a altura de contar os bichos carpinteiros do cartaz que agora conta com mais três confirmações.

A Charles Bradley, Cigarettes After Sex, Aldous Harding, Destroyer e Valete juntam-se Julia Holter, PAULi e Childhood no alinhamento do festival urbano.

Julia Holter

A norte-americana que já nos brindou com os êxitos "Feel You" ou "Sea Calls Me Home" volta a Lisboa, desta vez com cinco álbuns em nome próprio no currículo, desde que se estreou com Tragedy em 2011. In The Same Room é o último trabalho, lançado em Março, e inclui onze temas gravados ao vivo em estúdio durante apenas dois dias.

PAULi

Os mais atentos conhecem-no como o director musical de Jamie XX ou FKA Twigs ou percursionista de Damon Albarn ou Gorillaz, mas este foi o ano de estreia a solo num espectáculo ao vivo da Paris Fashion Week do produtor, DJ, poeta e multiinstrumentalista PAULi. O EP de antecipação do primeiro longa duração (previsto para a Primavera de 2018) sai em Outubro, mesmo a tempo de se familiarizar com os novos sons de PAULi antes do Mexefest.

Childhood

Uma das bandas que prova não ser ainda preciso acoplar uma garrafa de oxigénio ao rock. E é ela própria uma lufada de ar fresco. Os britânicos Childhood piscam o olho a sons vindos da década de 70 e em Universal High, o segundo disco editado este ano, apostaram numa salada de influências bastante compatíveis, entre o electro pop, o indie, o R&B e o dream pop.