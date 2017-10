Vou só ali dar uma volta de Ferrari e já volto

Este domingo, dia 8 de Outubro, acelere num carro topo de gama no Autódromo do Estoril. Vai um McLaren? Um Ferrari? Um Lotus?

De certa forma, é uma corrida de cavalos (em alguns casos, o número ronda os 500). São veículos topos de gama, podem ser conduzidos por si, e não é preciso armar-se em jóquei. Basta que tenha carta de condução e que alinhe no evento organizado pela empresa portuguesa Racingvarius.

Dia 8 de Outubro, entre as 10.00 e as 17.00, pode adquirir um voucher e conduzir o carro dos seus sonhos na pista do autódromo do Estoril – a saber:a frota de bombas foi reforçada com o Aston Martin e o Ferrari Lusso, e não estranhe se vir o ponteiro bater nos 335km/hora. Se as suas mãozinhas tremerem, não se preocupe, também há a opção de ser conduzido por um piloto profissional.

Outra das novidades do dia é a possibilidade de se fazer à estrada entre o Estoril e o Guincho, para uma experiência de 40 minutos. Quanto aos preços, variam em função do carro e do número de voltas, mas já pode ficar feliz com uma nota de 50€ – dá acesso a uma volta num Porshe Cayman S. Se preferir dar três voltas num Lamborghini Aventador, não há problema, também se arranja. Só tem que preparar o cartão para gastar 2030€.

Para não se despistar com tanta informação, passe pelo site e confira todos os valores no separador driving experience.