Whiskey McGregor

McGregor não ganhou a Mayweather no combate do século mas continua um vencedor. Agora no campeonato das bebidas: vai lançar uma marca de whiskey irlandês para "dominar o mercado do whiskey".

Chegou à conferência de imprensa pós-combate digno como só ele sabe ser: vestido com um fato de padrão paisley, óculos de sol e um copo de whiskey numa mão e uma garrafa na outra. Brindou a Floyd Mayweather e anunciou a sua marca Notorious – como é conhecido no ringue octogonal – Irish Whiskey.

Conor McGregor ainda não definiu se vai voltar a lutar MMA (artes marciais mistas) ou continuar no boxe, mas tem planos bem específicos para o seu Notorious, apesar de ainda não ver uma data para a entrada do whiskey no mercado. "Vou dominar o mercado do whiskey irlandês", disse com a modéstia do costume. "E isto é delicioso, por isso fiquem atentos."

Mas não é só. Vai continuar a desbravar outros campeonatos, como o da moda: em Julho anunciou uma colaboração com o designer californiano David August. "Adoro moda e acabei por desenhar vestuário. É como lutar, é tudo sobre os pequenos detalhes", justificou.