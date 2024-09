4 visitas guiadas na Bienal Artes & Ofícios

De 26 a 29 de Setembro (quinta a domingo), todos os dias há uma visita guiada diferente por locais emblemáticos do património do concelho de Oeiras, conduzidas por técnicos da Câmara Municipal. Assim, a 26 de Setembro, há uma visita guiada pelo Palácio Marquês de Pombal, com visita pelos jardins e palácio, a 27, sexta, oportunidade para ir ver o pouco conhecido Aqueduto de Carnaxide, 28, sábado, uma visita à Quinta Real de Caxias, e 29 Setembro, domingo, a não perder, uma visita à Fábrica da Pólvora de Barcarena e à história desta indústria incomum.

As visitas têm a duração de hora e meia e começam às 10.00. Visitas gratuitas, sujeitas a inscrição no site da Bienal, bienalarteseoficios.pt.

Esta é a segunda edição da Bienal Artes & Ofícios, que tem lugar no Mercado Municipal de Oeiras e conta com 40 os artesãos e makers de todo o país, incluindo as ilhas, em representação de duas vertentes da criação nacional – a tradição e a inovação.

Vários locais no concelho de Oeiras. 26-29 Set (Qui-Dom) 10.00. Entrada livre, mediante inscrição