Sábado, 27 de Julho, a Associação Pensamentos ao Vento organiza a 8ª Caminhada Nocturna Naturista no Parque Municipal do Cabeço de Montachique. A caminhada é antecedida por um jantar (bacalhau à Brás, bebidas e café) na sede da associação, em Sacavém, e a Câmara Municipal de Loures assegura o transporte até ao parque florestal. Os participantes podem tomar banho nas instalações do parque no final da caminhada.

Os preços de jantar+caminhada são de 7,50€ para sócios, 10€ para convidados de sócios ou sócios de outras entidades naturistas e 15€ para as restantes pessoas. Outra coisa diferente entre sócios e não sócios é que os associados podem participar nas actividades naturistas vestidos, desde que a nudez dos outros não os incomode, enquanto os não-sócios devem cumprir nudez social obrigatória. O único item obrigatório é uma lanterna para iluminar o caminho, informa a organização.

Percurso circular, fácil, 3-4 km de estradão, 21.00-23.00. Inscrições em Pensamentos ao Vento. Ponto de encontro e jantar (19.00-20.30): Rua Salvador Allende, 37, 4º Dto, Sacavém. 27 Jul (Sáb). 7,5€-15€