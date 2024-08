A cidade e a doença

Domingo 4 de Agosto, uma visita orientada que mostra a história das doenças infecciosas na cidade de Lisboa. "Doenças como a peste, a sífilis, a cólera, a febre amarela e a tuberculose afectaram as populações ao longo da história, deixando marcas visíveis nas tradições e nas crenças. Impuseram também novas construções nas cidades contribuindo para novas geografias urbanas", apresenta a guia Leonor Abrantes, da História LX.

O percurso procura os vestígios da doença e da cura em Alfama, passa pela Baixa, com o seu novo ordenamento urbanístico e impacto sobre a saúde, e pela Mouraria, local desde cedo marginalizado e marcado pelas doenças “malditas”, como a lepra e a sífilis. O percurso termina com a Colina de Santana e com o advento da ciência no campo da saúde, a teoria dos germes, a bacteriologia a e a especialização dos hospitais.

Ponto de encontro: Largo do Chafariz de Dentro, em frente ao Museu do Fado. Inscrições e +info em História LX 4 Ago (Dom) 17.00-19.30. 15€