À descoberta da foz do Lizandro

No domingo 23 de Fevereiro, ponha os pés ao caminho em direcção à foz do Lizandro. O percurso passa pelo Forte do Zambujal e pela Capela de Nossa Senhora do Ó, junto às margens do rio Lizandro, em terras férteis de grande beleza, e segue por magníficas paisagens junto às arribas até à Praia de São Julião e sua capela.

Percurso circular de 13 km, de dificuldade moderada e 4h30 de duração. Ponto de encontro: Praia de São Julião, Gota D'Álcool Bar. Inscrições e +info em Green Trekker. 23 Fev (Dom) 10.00-14.30. 15€