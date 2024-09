À descoberta da história dos cavalos do Sorraia

O passeio tem início com uma visita à Herdade da Agolada, onde se irão observar as características e comportamentos naturais dos cavalos do Sorraia, bem como a ligação da sua história à herdade: a propriedade pertence à família do hipólogo Ruy d'Andrade, que em 1920 anos redescobriu estes cavalos e, graças ao seu empenho, os livrou da extinção. Durante o percurso, a guia e bióloga Filipa Heitor chamará também a atenção para a fauna e flora da Herdade da Agolada. Após um piquenique de almoço, inicia-se a segunda parte do passeio, um percurso ao longo do rio Sorraia e da vila de Coruche que dá a conhecer a sua história e património cultural.

Percurso circular de 5 km + 3,5 km, fácil, das 09.30 às 16.00. Ponto de encontro: Posto de Turismo de Coruche, Rua 5 de Outubro. Marcações em hearts into nature, até 25 de Outubro, às 10.00. 26 Out (Dom). 25€/15€