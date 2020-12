À descoberta de Lisboa Islâmica

Pelas ruelas lisboetas, descubra este sábado com a Green Trekker a Al-Usbuna, a urbe islâmica que viria a chamar-se Lisboa. Ao longo do Rio Tejo, pelos estreitos caminhos de Alfama e da Mouraria descobrem-se pequenos pedaços de história que levam os caminhantes ao passado e dão a conhecer Lisboa islâmica – cheia de pequenos pátios, fontes e palácios escondidos. É possível também ver as ruínas do antigo paço real e do bairro islâmico do Núcleo Arqueológico no Castelo de São Jorge. Leve álcool gel, mantenha as distâncias e tenha a máscara para qualquer eventualidade.

Ponto de encontro: Terreiro do Paço, junto à estátua equestre de D.José I. Dom 10.00. reservas@greentrekker.pt. 15€.