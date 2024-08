À descoberta dos garranos da Serra de Sintra

No sábado, 21 de Setembro, a caminhada inicia-se no santuário da Peninha, local de atmosfera singular e de grandes vistas, e parte por trilhos, passando pelo Bosque dos Druidas, com os seus cedros, em busca dos cavalos garranos e vacas maronesas que habitam nesta zona do Parque Natural de Sintra-Cascais em regime semi-selvagem.

Percurso circular de 5 km, dificuldade moderada e 3 horas de duração. Ponto de encontro: estacionamento da Peninha (Serra de Sintra). Inscrições e +info em Hike Land. 21 Set (Sáb) 09.30-12.30. 10€