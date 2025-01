A Oeste Nada de Novo, na Casa da Achada

Segunda-feira é dia de cinema na Casa da Achada. Esta semana com A Oeste Nada de Novo, de Lewis Milestone, 1930 (133'), no ciclo de cinema, "Quem tem medo da paz?", às 21.00.

O filme adapta o livro de Erich Maria Remarque, que já é um poderoso manifesto anti-guerra. Centra-se num grupo de estudantes alemães que se juntam ao exército durante a Primeira Guerra Mundial e são postos na frente Oeste. Rapidamente, o sentimento de patriotismo é posto em causa pela horrível realidade do combate.

"Quem levanta a voz contra a guerra é visto como lírico, ingénuo, sonhador. (...) E se o cinema nos ajudasse? Luz, câmara... cessar-fogo, já!", diz um excerto da apresentação do ciclo "Quem tem medo da paz?".

Casa da Achada. Rua da Achada, 11 (Mouraria). Seg 21.00. Entrada livre