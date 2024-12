Kolme – Concertos Antena 2

Na quarta-feira 11 de Dezembro, o palco do Auditório Camões recebe um Concerto Antena 2, desta vez com Kolme, um jazz piano trio, com Rúben Alves no piano, Miguel Amado no contrabaixo e Carlos Miguel Antunes na bateria. Vão apresentar Kolme Vol. III, álbum com nove temas, de composições originais de Rúben Alves. Um álbum que viaja por atmosferas hipnóticas, ritmos contagiantes e momentos de introspecção, por três músicos que tocam juntos há anos e têm grande cumplicidade. Kolme significa três em finlandês.

Auditório Camões. Rua Almirante Barroso, 25 A. 11 Dez (Qua) 19.00. Entrada livre