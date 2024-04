A Time Out diz

Na quinta-feira, 2 de Maio, é inaugurada no Museu de História Natural e Ciência a exposição Acid Flamingo, uma vídeo-instalação de Nuno Cera, com curadoria de Sofia Marçal.

“Acid Flamingo é uma investigação artística e poética sobre a relação entre o ambiente natural/modificado e o mundo mais do que humano, que acontece no estuário do Tejo (Lisboa, Portugal) e no delta do Ebro (Catalunha, Espanha). A partir de uma expedição a dois pontos quase opostos na Península Ibérica, pretendo estabelecer ligações entre os ecossistemas pantanosos, entre dois tipos de biodiversidade, e ao mesmo tempo desenhar um retrato e captar uma memória da paisagem destes dois estuários neste momento de emergência climática”, descreve Nuno Cera no texto de apresentação.

Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Rua da Escola Politécnica, 56. 03 Mai-03 Jun 09.00-18.00. Inauguração: 2 Mai (Qui) 18.00-20.00. Entrada livre