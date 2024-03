A Time Out diz

Onde? Igreja da Graça

Quando? 25 Mar (Seg) 21.30

O terceiro concerto de Março da Temporada da Música na Universidade de Lisboa celebra a chegada da Primavera. Æternum, pelo Coro da Universidade de Lisboa, com direcção de Eduardo Martins, e Orquestra Sinfonietta de Lisboa, com direcção de Vasco Azevedo, vai ser apresentado dia 25 de Março, às 21.30 na Igreja da Graça. Conte com obras de compositores portugueses do Renascimento, séculos XVI/XVII, seguidas da abertura do Messias de Haendel, missa St. Joannis Deo, de Haydin e Misericordias Domini, de Mozart.

Programa: Lucis Creator Optime, de Estevão de Brito; Versa Est, de Estevão Lopes Morago; Ecce Ascendimus, de Diogo Dias Melgaz; Asperges me, de Filipe de Magalhães; Offertorium Missa Paradisi Portas, de Manuel Cardoso e Aquam quam ego dabo, de Manuel Cardoso; Messias (Abertura), de Haendel; missa St. Joannis Deo, de Haydn e Misericordias Domini, de Mozart.

