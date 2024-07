Afasia, na Quadrado Azul

Quadrado Azul inaugura hoje, sábado, 26 de Julho, "Afasia", com curadoria de Eduardo Guerra. A colectiva reúne obras de Francisco Tropa, Pedro Tropa e do duo Musa paradisiaca (Eduardo Guerra e Miguel Ferrão), explorando o desenho como uma extensão do pensamento e do corpo. "Marcada por uma atitude forensopoligráficodialógica, esta é uma exposição silenciosa e, por isso, sem inauguração formal. Agradecemos, por esta razão, uma afluência contida em números muito reduzidos de pessoas", informa a galeria.

Quadrado Azul. Rua Reinaldo Ferreira, 20 A (Alvalade). quadradoazul.pt. Ter-Sáb 14.00-19.00. Férias de 1 de Agosto a 2 de Setembro. Entrada livre