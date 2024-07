Agosto Já, recital de piano de Vasco Dantas

Quinta-feira, 1 de Agosto, às 19.00, o jovem pianista Vasco Dantas apresenta um recital de piano com grandes clássicos eruditos que culmina em euforia com um hino da pop.

O recital começa com a Arte da Fuga, Contraponto IX, de J. Sebastian Bach, e seguem-se a Sonata ao Luar, de Beethoven, a Marcha militar n.°1/ Op.51 de Franz Schubert, e a Polonaise op. 53, de Frédéric Chopin. Seguem-se Arabesk, de Robert Schumann, o Liebestraum n.° 3, de Franz Liszt, Claire de Lune, de Claude Debussy, Gimnopédia n.° 1, de Erik Satie, e Capuleti e Montecchi, de Serguei Prokofiev. Termina em apoteose com Don’t Stop Me Now, dos Queen, adaptada para piano.

Auditório do Museu do Oriente. 1 Ago (Qui) 19.00. Duração: 60 miutos. Entrada livre, levantamento de bilhete no próprio dia