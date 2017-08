Ainda faltam oito obras públicas até às autárquicas

Já muito boa gente viu de perto as centenas de achados arqueológicos da obra do Campo das Cebolas graças às visitas guiadas promovidas pela EMEL ou às reportagens semanais no site da empresa municipal. E pelo menos um dos achados alterou parte do projecto inicial. Falamos de uma escadaria do antigo Cais da Ribeira Velha que passará a funcionar como acesso pedonal ao parque de estacionamento previsto, com 206 lugares. Uma função que poderá acumular com a de anfiteatro para eventos ao ar livre. Além do parque da EMEL, está a ser criado um dos futuros cartões de apresentação de Lisboa, para quem chega de barco (ver Terminal de Cruzeiros): uma praça recheada de árvores com, por exemplo, um parque infantil e um espaço de estadia em frente à Casa dos Bicos, enquadrando não só o edifício da fundação, mas também o memorial a José Saramago.

Início da obra: Fevereiro de 2016

Conclusão prevista: Inicialemente seria durante o 2º trimestre de 2017. Agora a conclusão será durante este Verão o que adia a data limite para 22 de Setembro.