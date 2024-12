Alexandre Delgado & Christina Margotto – Concertos Antena 2

Quinta, 12 de Dezembro, Alexandre Delgado, compositor e narrador, e Christina Margotto, no piano, apresentam O Romance da Raposa a partir do romance de Aquilino Ribeiro, obra que teve origem numa encomenda do Teatro de Almada, em 2018. A actual versão, que vai ser apresentada no Palácio Marquês de Fronteira, faz parte do projeto “A Raposa faz 100 anos”, que recebu vários apoios para a edição de Livro-CD simultaneamente em braille com ilustração de Dina Sashse para celebrar o centenário da primeira publicação deste clássico da literatura infanto-juvenil portuguesa (1924).

Palácio Marquês de Fronteira. Largo de São Domingos de Benfica, 1. 12 Dez (Qui) 19.00. Entrada livre mediante reserva em loja.fronteira-alorna.pt