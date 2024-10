Álvaro Pinto Quartet – Concertos Antena 2

Esta quarta 23 de Outubro é dia de ir ao Liceu Camões: a temporada de Concertos Antena 2 está de volta.

O projecto que o quarteto do saxofonista Álvaro Pinto vai apresentar é composto por seis músicas e tem influências do swing dos anos 50 e 60, do jazz moderno norte americano (do século XXI), e de música tradicional dos países mediterrânicos. Álvaro Pinto, saxofone, Hugo Lobo, piano, Gonçalo Naia, contrabaixo e Francisco Gomes, bateria, vão apresentar "Overture", "Cop", "Uptown Reverie", "Uma hora e meia", "Naufrágio e Pássaro de Fogo", "Barico", "Claremont Ave", "Finale". Barico é também o nome do primeiro disco que o grupo vai gravar, nos dias 26 e 27 de Outubro, em homenagem ao avô do saxofonista Álvaro Pinto.

Auditório do Liceu Camões. Rua Almirante Barroso, 25 B. 5 Jun (Qua) 19.00. Entrada livre