Desde 12 de Setembro, já pode ser vista, na Amadora, "Amílcar Cabral, uma Exposição", que é uma versão itinerante da exposição que esteve no Palácio Baldaya em 2023, e teve curadoria científica de José Neves e Leonor Pires Martins. Esta versão itinerante é a forma de a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril evocar o nascimento do líder independentista africano. A exposição percorre a vida de Amílcar Cabral e mostra como as lutas contra o colonialismo uniram pessoas e instituições, evocando o seu legado. Veja mais no site 50x2.

A 14 de Setembro, sábado, às 16.30, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, é lançado o catálogo da exposição, Cabral Ka Mori, com apresentação feita pelos autores, José Neves e Leonor Pires Martins. O catálogo guia o leitor por 50 objectos reveladores de momentos e lugares da vida de Amílcar Cabral. É também lançado O Mundo de Amílcar Cabral, uma colecção de estudos de especialistas e de testemunhos de contemporâneos de Cabral.

Espaço Delfim Guimarães, ao lado da estação CP (Amadora). Ter-Sáb 15.00-19-00. De 12 Set até 30 Out. Entrada livre