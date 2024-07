Analogik + Ensemble Robalo Jovem – Festival Robalo

Esta quarta, 17 de Julho, o 7º Festival Robalo Antena 2 apresenta-se no Auditório do Liceu Camões, com jazz e música improvisada a serem transmitidos em directo na Antena 2.

"Lançamento do novo disco do grupo Analogik do contrabaixista Zé Almeida. Uma música muito original para uma formação invulgar com Mariana Dionísio na voz, Adèle Viret no violoncelo e João Pereira na bateria (aqui a substituir o baterista original Samuel Ber). Trata-se de uma música muito atual e que mistura de forma subtil a escrita com a improvisação e influenciada não só pelo jazz contemporâneo mas também por músicas oriundas do leste da Europa. O concerto seguinte apresentará o resultado de uma residência de três dias de um sexteto muito jovem de músicos com a cantora Sara Serpa. Este grupo é constituído por um dos nomes mais interessantes da novíssima geração: Maria Fonseca no trompete, Marta Rodrigues na guitarra, Luan Maziero no piano, Zé Pedro Jorge no contrabaixo e Maria Carvalho na bateria", apresenta Gonçalo Marques, director artístico do festival.

Festival Robalo Antena 2. Rua Almirante Barroso, 25 A. 17 Jul (Qua) 18.00 Analogik; 19.30 Ensemble Robalo Jovem. Entrada livre