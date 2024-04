Antigos Estaleiros da Lisnave

A Time Out diz

Estávamos a 11 de Setembro de 1961 quando se começou a construir a LISNAVE. O objectivo foi trazer para o país a tecnologia mais avançada para reforçar a experiência na construção e reparação naval acumulada durante séculos, permitindo assim começar a competir no mercado internacional. Mas ainda demorou até à inauguração em 1967, na Margueira, em Cacilhas, do grande e moderno estaleiro com capacidade para receber os maiores navios do mundo. Mais tarde, em 1971, foi inaugurada a maior doca seca do mundo, com 520 por 90 metros, a famosa “Doca 13” pronta a receber navios até um milhão de toneladas. No ano 2000, encerrou.

