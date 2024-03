A Time Out diz

Quando? Até 15 Jun

Onde? Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa

A exposição “Ar no Mar” dá a conhecer as aves oceânicas, mostrando a diversidade e distribuição de várias espécies, as suas adaptações ao estilo de vida em terra (onde só vêm para se reproduzir) e a sua vida no alto mar, as espécies em risco de extinção e os fatores que as ameaçam. Portugal, com a quinta maior Zona Económica Exclusiva da UE, é muito importante para estas aves, já que aqui existem três espécies únicas no mundo, para lá de várias populações importantes de outras espécies.

Campo Grande 016, Cidade Universitária. Seg-Sáb 10.00-18.00