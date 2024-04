Arte e Liberdade – Vozes de Revolução

A Time Out diz

Este espectáculo organizado pela Lisboa Incomum é uma conversa/concerto que parte de obras musicais de instrumento, voz e electrónica para falar sobre a liberdade em períodos de opressão. A compositora ucraniana Alla Zagaykevych faz uso de melodias tradicionais da sua região para falar de questões identitárias e o compositor Carlos Marecos apresenta duas peças inspiradas na sua vivência durante o período do pós-25 de Abril de 1974, para falar da memória.

No foyer do Avenidas há uma instalação de Carlos Marecos com gravações que ele próprio fez in loco de emissões da Rádio Renascença durante a ocupação dos estúdios em 1975, em pleno PREC. São gravações provavelmente únicas "em que se escutam as vozes tumultuosas, mas por vezes trémulas, com momentos de pontuais inseguranças no discurso dos soldados que claramente não podiam assegurar as consequências dos seus actos", refere a organização (Lisboa Incomum/Projecto DME-Dias de Música Electroacústica).

Avenidas-Um Teatro em Cada Bairro. Rua Alberto de Sousa, 10 A (Bairro do Rego). 25 Abr (Qui) 15.00. Programa e mais informação aqui. Entrada livre