As crias na Tapada de Mafra

A 13 Abril, sábado, um passeio pela Tapada de Mafra para ir ver as crias de gamos e javalis que acabaram de nascer no início da Primavera. O percurso passa junto às pastagens onde habitualmente se encontram as fêmeas com as suas crias. Manter-se-á a distância adequada para não importunar os animais, mas prepare a máquina fotográfica ou o telemóvel porque é muito provável que capte bons momentos. O percurso percorre ainda o vale da ribeira do Safarujo com as suas árvores características da floresta portuguesa.

Percurso circular de 8 km e dificuldade moderada. Duração: 4 horas. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: Tapada Nacional de Mafra - Portão do Codeçal. 13 Abr (Sáb) 09.30-13.00. 20€