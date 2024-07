Mia Dyberg/ Asger Thomsen + Panoply – Festival Robalo

Esta terça, 16 de Julho, há Festival Robalo Antena 2 no Auditório do Liceu Camões, com jazz e música improvisada a serem transmitidos em directo na Antena 2.

"No segundo dia apresenta-se o duo de Mia Dyberg e Asger Thomsen, uma rara oportunidade de ouvir no nosso país dois músicos nórdicos com uma importância crescente no panorama do jazz e da música improvisada que se faz neste momento na Europa. Segue-se o grupo Panoply, de John O’Gallagher, Michael Formanek e Jeff Williams, um trio de músicos norte-americanos com contribuições importantes no Jazz, que desde há alguns anos não só vivem no nosso país como têm colaborado com uma série de músicos nacionais", apresenta Gonçalo Marques, director artístico do festival.

Festival Robalo Antena 2. Rua Almirante Barroso, 25 A. 16 Jul (Ter) 18.00 Mia Dyberg/ Asger Thomsen; 19.30 Panoply. Entrada livre