“Atrás dessas paredes”, de Manuel Mozos

Quinta, 19 de Setembro, nos Jardins do Bombarda, Atrás dessas paredes, a mais recente obra de Manuel Mozos, de 2022, é o filme inaugural do Roda de Fimes, um ciclo coordenado por Sérgio Marques em parceria com a Largo Residências. Este ciclo pretende criar um momento mensal em que se vê um filme, se conversa com o realizador e se escolhe o filme para a sessão seguinte.

Atrás dessas paredes é um documentário sobre espaços como fortes, prisões, hospitais ou asilos, onde viveram indivíduos reprimidos e marginalizados durante a ditadura, cujas histórias Mozos resgatou do esquecimento. A sessão conta com a presença do realizador.

Pinhal dos Jardins do Bombarda. Rua Gomes Freire, 161. 19 Set (Qui) 21.30. Entrada livre