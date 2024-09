Aves das salinas do Samouco

Nesta visita guiada por um especialista neste tipo de habitat, vão observar-se as aves que neste momento podem ser vistas no estuário do Tejo, neste caso junto às antigas salinas do Samouco, passando por sapal, viveiros, pinhal, zona agrícola com hortas sociais e salinas. Esta zona de sapal é de grande importância ambiental por ser um dos principais pontos de nidificação do estuário do Tejo e é casa para 170 espécies de aves ao longo do ano. Não se verão tantas, mas garças, flamingos e pernilongos estão assegurados. Traga os binóculos.

Percurso circular de 6 km, de nível fácil, das 10.00 às 13.00. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: Palácio dos Pinheirinhos, Complexo das Salinas do Samouco. 38°44'39.41"N; 8°58'50.80"O. 26 Out (Sáb). 20€ (com guia especializado)