A matiné organizada pelo Espaço Baião, centro cultural com aulas de dança, já é um habitué no Anjos70. O Baião das 5 repete-se uma vez por mês, só precisa de estar atento à página do Facebook do Anjos70. Além de baile com música ao vivo e DJ set, há aulas de gafieira e de forró com a equipa do Espaço Baião e alguns professores convidados. As crianças até aos 12 não pagam e podem ficar até às 22.00.