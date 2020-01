Baile de Carnaval no LU.CA

O Carnaval também é dos mais pequenos, ainda que haja a ressalva de que os mais crescidos tenham uma criança dentro deles e que aqui podem recuperá-la. O LU.CA celebra o entrudo com um baile de Carnaval com a música da dupla Bandido$ e as projecções ilustradas da VJ Severa a acompanhar. Recuperando os antigos bailes que aconteciam nos teatros de Lisboa, a plateia transforma-se numa pista de dança – este ano há dois dias de festa.

23 e 25 de Fevereiro 16.30. 2€.