Encaminhe-se para a Travessa dos Inglesinhos, no Bairro Alto, para a segunda edição deste mercado repleto de marcas portuguesas. O número 46 está em contagem decrescente para receber o Bairro Alto Market, no sábado, e à sua espera terá os artigos da praxe, da roupa à joalharia. Encontre por lá os óculos da Mr. Sunglasses, os bonequinhos da Gábi Atelier, os anéis e brincos da 7 de Ouros, as jardineiras coloridas da MAIKA ou as t-shirts da Luê.

Travessa dos Inglesinhos, 46. Sáb 11.00-18.00. bairroaltomarket@inglesinhos.pt.