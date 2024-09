Baldaya Vintage Fest 2024

Suzie and The Boys, carros clássicos e pin ups é provavelmente um bom resumo do que vai acontecer neste fim-de-semana de 13 a 15 de Setembro. Tudo isto acompanhado de música dos anos 50 e 60 e marcas e projectos vintage, claro. Na sexta, Hang the DJ toma conta da cabine. No sábado, há Decibelles, Fast Eddie Nelson e um promissor concerto de Suzie and The Boys (na foto), seguido do DJ Carlos Deluxe e as Old Pearls, as pin ups de serviço. No domingo, a banda The Dixie Boys, seguida de A Boy Named Sue, um DJ a não perder. E ainda... uma aula gratuita para aprender a dançar estilos dos anos 50 e 60, em parceria com a Blues Swing Lisboa, e um show de burlesco.

Palácio Baldaya. 13-15 Set, Sex 19.00-22.00, Sáb-Dom 10.00-22.00. Entrada livre