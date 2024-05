Hans Zimmer He’s a Pirate, tema do filme Piratas das Caraíbas: A Maldição do Pérola Negra

John Williams Tema do filme Star Wars: O Despertar da Força

John Powell Tema do filme The Bourne Identity

Enya May It Be, tema do filme O Senhor dos Anéis

Ramin Djawadi Tema da série televisiva A Guerra dos Tronos

John Williams Tema do filme A Lista de Schindler

Hans Zimmer Now We Are Free, tema do filme Gladiador

Nino Rota Tema do Filme Romeu e Julieta

Harry Gregson-Williams Tema do filme As Crónicas de Nárnia

Hans Zimmer Time, tema do filme Inception

James Horner My Heart will Go On, tema do filme Titanic

Hans Zimmer Tema do filme Interstellar

Alan Silvestri Tema do filme The Avengers

Hans Zimmer Mombasa, tema do filme Inception

Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez Let It Go, tema do filme Frozen

Michael Giacchino Try Everything, tema do filme Zootopia