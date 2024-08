Caminhada ao amanhecer: praia selvagem da Baleeira, Arrábida

Vá comemorar o feriado de quinta-feira, 15 de Agosto, com uma desafiante caminhada ao nascer do dia à beira-mar. O desnível acumulado de +460m deverá ser suficiente para mergulhar sem hesitações nesta pequena praia selvagem de água com aquele azul incrível que só se vê na Arrábida. O percurso parte do Cabo Espichel em direcção à Enseada dos Lagosteiros, passa por um varandim onde se podem observar as pegadas de dinossauros e segue por trilhos de vegetação mediterrânica até à Praia da Baleeira. O regresso faz-se com passagem pelo farol do Cabo Espichel.

Percurso circular desafiante de 13 km, com 6 horas de duração. Ponto de encontro: café I Love Espichel, junto ao Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Inscrições e +info em Hike Land. 15 Ago (Dom) 08.00-14.00. 12€