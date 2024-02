Caminhada com Música da SMUP

A Time Out diz

A caminhada de Fevereiro vai até à Vila Sassetti e tem como tema "As rosas do Japão e as mulheres na música". Neste pequeno paraíso, estão plantadas diferentes espécies de cameleiras (também conhecidas como rosas do Japão), agora em flor. Algures no caminho, como de costume, vamos poder ouvir peças tocadas por dois solistas da Sociedade Musical União Paredense.

O donativo para a participação na Caminhada com Música é aplicado na compra e reparação de instrumentos (o ano passado compraram três clarinetes). A organização pede que traga água, impermeável, agasalho, pequeno farnel e boa-disposição.

Percurso circular de fácil, com cerca de 3 horas de duração. Inscrições em coordenacao@smup.pt. Ponto de encontro: entrada da Vila Sassetti. 24 Fev (Sáb) 10.00-13.00. Donativo mínimo 5€